Хваставшемуся покупкой военного билета Михаилу Литвину аннулировали документ

Столичная прокуратура аннулировала военный билет известного блогера Михаила Литвина. шутившего о его покупке. Теперь ему грозит уголовная ответственность за подделку документов, сообщает SHOT .

В ответ на запрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной прокуратура сообщила, что Литвин был освобожден от призыва на военную службу и зачислен в запас с категорией «В» в 2018 году.

В ходе проверки столичный военком выявил нарушения, после чего принял решение отменить присвоение блогеру воинского звания рядового и зачисление его в запас.

Теперь Литвину грозит уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Блогера могут отправить служить или лишить свободы на 1 год.

Ранее адвокат известного блогера Александры Митрошиной прокомментировал ее долг в 183 млн рублей. Она уклонялась от уплаты налогов и признала свою вину в отмывании денежных средств.