HS: в Балтийском море подали сигналы корабли-призраки государств НАТО

В Балтийском море заметили огромное количество сигналов «кораблей-призраков». Речь идет о тех военных судах НАТО, которые должны ходить в иных местах, пишет Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom), сообщает РИА Новости .

«В понедельник в судоходных службах произошли странные инциденты, когда Балтийское море, казалось, было наводнено военными кораблями. На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря», — подчеркивают в материале HS.

Так, в Финском заливе якобы оказался испанский военный корабль. Однако он должен был плыть из Сомали в Японию.

В стандартный день станция в финском Парайнене получает информацию о местоположении примерно 100 кораблей в час. Но вечером 2 ноября она установила связь практически с 18 тыс. кораблей.

В Traficom считают, что случился крупный сбой. Он вызван проблемой коммерческих служб, которые следят за местоположением кораблей.

