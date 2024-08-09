Хромушин проверил ход модернизации теплосетей и подготовку к зиме в Подмосковье

Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил с рабочим визитом несколько городских округов Подмосковья с целью проверки хода модернизации объектов теплоснабжения и подготовки муниципалитетов к отопительному периоду 2024-2025. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В ходе визита в городской округ Электросталь Евгений Хромушин посетил котельную «Восточная», на которой в прошлый отопительный сезон был зафиксирован ряд технологических сбоев. В целях обеспечения жителей Восточного района надежным теплоснабжением котельная ранее была передана в муниципальную собственность, а мероприятия по модернизации котельной и участков тепловых сетей были включены в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами».

Со 2 по 23 августа в рамках плановой подготовки к предстоящему отопительному сезону остановлена подача горячего водоснабжения с котельной «Восточная», а в рамках режима повышенной готовности теплоэнергетики выполняют капитальный ремонт объекта, в частности, замену старых котлов на новые с автоматизацией двух котлов ПТВМ-30.

Помимо этого, в округе усиленными темпами ведется работа по капитальному ремонту участков тепловых сетей. Так, в ходе визита Евгений Хромушин осмотрел ход работ по ремонту теплосетей на ул. Карла Маркса и на ул. Юбилейной.

«В Электростали у нас работы идут полным ходом. Запланированы масштабные мероприятия и по модернизации котельной Восточная, которая отапливает целый район — более 30 тыс. жителей, и по замене магистральных сетей. На котельной будут смонтированы новые котлы, также уже приведены в порядок система химводоподготовки, циркуляционные насосы, что было нашей главной проблемой прошлой зимой. Рисков по срокам мы не видим, все работы выполняются согласно графикам. В новый отопительный сезон войдем спокойно», — отметил Хромушин.

Активные работы по модернизации теплоснабжающего хозяйства и подготовке к осенне-зимнему периоду проходят также в городском округе Дзержинский, где под руководством Евгения Хромушина состоялось совещание, посвященное вопросам капитального ремонта магистральной теплосети М-5. В зону обслуживания тепломагистрали входит 121 многоквартирный дом, социальные объекты, а также предприятие оборонно-промышленного комплекса ФГУП «ФЦДТ Союз». До наступления холодов планируется отремонтировать участок от камеры Павильон № 1 420/2 до Центральной бойлерной ДМУП «ЭКПО» города Дзержинский, что значительно повысит качество теплоснабжения округа.

«В Дзержинский мы приезжаем не первый раз, держим на контроле ремонт магистральной теплосети М-5, которая обеспечивает отоплением и горячей водой более половины городского округа — 38 тыс. человек. Эта сеть построена еще в 60-е годы прошлого века и обладает высокой степенью износа, что создает нам риски при прохождении предстоящего отопительного периода. В связи с этим мы приняли решение ввести режим повышенной готовности и в порядке ликвидации возможной чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда Московской области отремонтировать теплосеть. Ситуация находится на контроле правительства Подмосковья и главы муниципалитета. Сделаем все возможное, чтобы пройти следующую зиму без аварий и чтобы жители Дзержинска могли спать спокойно», — заключил Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.