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Храм Рождества Христова в Москве 24–25 мая проведет турнир по боксу для детей

Приход постоянно занимается работой с детьми и молодежью. Ежедневно проходят занятия Воскресной школы, где обучаются 135 детей от 3 до 18 лет. В школе уже 4-й год работает секция бокса. Занятия посещают 42 ребенка в возрасте от 5 до 16 лет. Все занятия для детей в Воскресной школе бесплатны, сообщает пресс-служба религиозной организации.

В школе системно занимаются популяризацией детского спорта, регулярно проводятся открытые тренировки и выездные спортивные мероприятия. 3 года на территории храма проводятся соревнования по боксу для детей в возрасте от 6 до 17 лет, 150 спортсменов уже приняли участие в турнирах.

Соревнования неизменно вызывают интерес у детей и их родителей, которые отдельно отмечают организацию и уровень судейства.

В этом году соревнования будут проводиться 24 и 25 мая.

Так, 24 мая проведут предварительные поединки, участники — дети от 6 до 17 лет, 25 мая — финальные поединки, торжественное награждение победителей и участников соревнований.

Главным судьей соревнований уже второй год является профессиональный боксер, чемпион WBA ASIA Эдгар Гукасян. Также на турнире ожидается присутствие экс-чемпионом мира, депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

Организаторы надеются, что участие таких именитых спортсменов станет хорошим и действенным примером для ребят, которые только начинают заниматься спортом.