Храм на 250 прихожан начнут строить в округе Подмосковья в 2025 г

Начало работ по возведению Воскресенского храма в Черноголовке запланировано на март–апрель 2025 года, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Храм будет располагаться на Центральной улице — в шаговой доступности для жителей города. Он рассчитан на 250 прихожан.

Осенью на месте строительства прошла церемония освещения закладного камня в основание будущего храма.

Обращения о возведении храма поступали от жителей на протяжении последних лет. Так, весной во время визита в Черноголовку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к нему обратилась жительница с просьбой поддержать строительство храма. После этого глава региона дал поручение оперативно начать подготовку к проектированию и строительству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.