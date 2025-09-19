HR-эксперт рекомендовала объединять схожий опыт при частой смене работы

HR-эксперт и действующий HR-директор в финтех-отрасли Екатерина Великая посоветовала объединять опыт работы в компаниях одной сферы в резюме, чтобы сгладить впечатление от частой смены мест работы. Она отметила, что на собеседовании все равно придется объяснить причины таких переходов, сообщает NEWS.ru .

Эксперт рассказала, что опыт работы в компаниях одной сферы можно объединить в резюме как единый стаж. По ее словам, если кандидат работал в нескольких торговых компаниях с аналогичными функциями, стоит указать общий опыт, например, 8 лет в одной области.

Великая подчеркнула, что на собеседовании работодатели обязательно спросят о причинах частой смены работы, поэтому к этому вопросу нужно быть готовым. Она отметила, что объяснить частые переходы бывает сложно, особенно если трудовая книжка не совпадает с резюме.

Эксперт добавила, что иногда частая смена работы оправдана, например, при задержках зарплаты. Однако в некоторых профессиях, таких как медицина, частые переходы могут вызвать вопросы.

«Если врач-ортопед меняет работу каждые 3 месяца, это выглядит странно. А вот для менеджера по продажам, которого обманули с зарплатой, смена нескольких компаний может быть объяснима», — пояснила Великая.