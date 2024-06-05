HR-эксперт рассказала, как должен выглядеть добросовестный сотрудник

При подборе персонала в небольшую компанию для начала нужно определить, как выглядит «добросовестный сотрудник», то есть прописать портрет «целевого соискателя», сообщила РИАМО руководитель кадрового агентства HireHub Дарья Галь.

Она советует обратить внимание на частоту смены мест работы, поскольку добросовестный сотрудник редко меняет место работы каждые 2-3 месяца.

Также при оценке потенциального сотрудника можно запросить характеристику с предпоследнего места работы.

«Конечно, внешне это должен быть опрятный, воспитанный и пунктуальный человек. Если даже на этапе собеседования потенциальный сотрудник не стремиться произвести благоприятное впечатление, велик риск, что в случае трудоустройства он не будет добросовестно исполнять свои трудовые обязанности», — отмечает Галь.

Эксперт также посоветовала обратить внимание на характер увлечений кандидата: как он проводит свободное время, на что тратит доходы, какие у него отношения с родителями, есть ли муж/жена/дети.

«Эти сведения можно получить, изучив аккаунты в социальных сетях и сторисы в мессенджерах. Так компания сможет оценить риски найма конкретного человека и уровень его благонадежности, а также настрой на долгое и продуктивное сотрудничество», — резюмировала Галь.