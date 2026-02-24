HR-эксперт Пак назвала ключевые навыки работников в 2026 году

HR-директор NC Logistic Ирина Пак заявила, что в 2026 году востребованность сотрудников будет зависеть от умения работать с цифровыми инструментами, критически мыслить и быстро обучаться. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik .

По словам Пак, по мере автоматизации процессов растет значение человеческого фактора. Цифровые навыки необходимы как в технических, так и в непроизводственных сферах. В логистике и на производстве важно уметь встраиваться в автоматизированные цепочки поставок и работать с ИИ-системами, которые отслеживают грузы, оптимизируют маршруты и прогнозируют остатки.

«Цифровые навыки необходимы как в технических, так и в непроизводственных профессиях… Те, кто пользуется подобными платформами, принимают решения быстрее и допускают меньше ошибок при обработке заказов», — считает Ирина Пак.

Офисные специалисты также выигрывают от внедрения ИИ и аналитических платформ. Технологии берут на себя подготовку отчетов, обработку данных и мониторинг информации, позволяя сосредоточиться на стратегии и улучшении процессов.

Пак подчеркнула, что критическое мышление помогает отделять главное от информационного потока и принимать взвешенные решения.

«Нужен человек, который сможет оценить результаты, опираясь на свой практический опыт… ценность сотрудника определяется тем, насколько он способен учиться новому и эффективно использовать технологии», — заключила эксперт.

