HR-эксперт назвал 5 типов сотрудников, которым редко дают повышение
Фото - © Фотобанк Лори
Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов перечислил категории сотрудников, которые редко получают повышение, несмотря на профессиональные успехи.
Эксперт рассказал, что не все сотрудники могут рассчитывать на повышение, даже если показывают отличные результаты. В эфире радио Sputnik он выделил 5 основных категорий специалистов, которым чаще всего отказывают в карьерном росте.
По словам эксперта, в первую группу входят «молчаливые трудяги» — сотрудники, которые усердно работают, но не сообщают руководству о своих достижениях и не заявляют о желании продвинуться по службе. Быханов посоветовал таким специалистам открыто говорить о своих успехах и намерениях.
Вторая категория — «хронические нарушители порядка». Это сотрудники, которые игнорируют рабочие графики, нарушают субординацию, распространяют сплетни и обсуждают личную жизнь коллег. Даже высокий профессионализм не компенсирует негативное влияние на коллектив.
Третья группа — «психологически неподготовленные кандидаты». К ним относятся эмоционально нестабильные, неуверенные в себе или склонные к панике сотрудники. Такие качества снижают шансы на руководящие должности, даже если квалификация соответствует требованиям.
Четвертая категория — «вечные оппоненты». Это специалисты с низкими коммуникативными навыками, склонные к постоянной критике и оппозиции. По мнению эксперта, такие сотрудники часто остаются в стороне от карьерного роста.
Пятая группа — «безынициативные исполнители». Они хорошо выполняют поручения, но не проявляют инициативу и креативность, что мешает им занять руководящие позиции.
Быханов добавил, что внутреннее недовольство из-за отсутствия повышения может мешать развитию компании. Он рекомендовал сотрудникам обсуждать свои ожидания с руководством и работать над личными качествами.