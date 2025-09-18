HR-эксперт назвал 5 типов сотрудников, которым редко дают повышение

Эксперт рассказал, что не все сотрудники могут рассчитывать на повышение, даже если показывают отличные результаты. В эфире радио Sputnik он выделил 5 основных категорий специалистов, которым чаще всего отказывают в карьерном росте.

По словам эксперта, в первую группу входят «молчаливые трудяги» — сотрудники, которые усердно работают, но не сообщают руководству о своих достижениях и не заявляют о желании продвинуться по службе. Быханов посоветовал таким специалистам открыто говорить о своих успехах и намерениях.

Вторая категория — «хронические нарушители порядка». Это сотрудники, которые игнорируют рабочие графики, нарушают субординацию, распространяют сплетни и обсуждают личную жизнь коллег. Даже высокий профессионализм не компенсирует негативное влияние на коллектив.

Третья группа — «психологически неподготовленные кандидаты». К ним относятся эмоционально нестабильные, неуверенные в себе или склонные к панике сотрудники. Такие качества снижают шансы на руководящие должности, даже если квалификация соответствует требованиям.

Четвертая категория — «вечные оппоненты». Это специалисты с низкими коммуникативными навыками, склонные к постоянной критике и оппозиции. По мнению эксперта, такие сотрудники часто остаются в стороне от карьерного роста.

Пятая группа — «безынициативные исполнители». Они хорошо выполняют поручения, но не проявляют инициативу и креативность, что мешает им занять руководящие позиции.

Быханов добавил, что внутреннее недовольство из-за отсутствия повышения может мешать развитию компании. Он рекомендовал сотрудникам обсуждать свои ожидания с руководством и работать над личными качествами.