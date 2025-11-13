Хозяйка самого большого в Европе борделя запретила гостям магические ритуалы

Владелица самого большого публичного дома в Европе Кэтрин Денуар ввела запрет на проведение магических ритуалов в своем заведении. Еще одно из установленных правил запрещает посетителям находиться в борделе вместе с домашними питомцами, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Sun.

Данное ограничение было введено после инцидента, когда одна из посетительниц сумела пронести с собой аквариум с рыбами. Мотивы гостьи остались неясными.

Второе требование Кэтрин Денуар — опрятный внешний вид посетителей. Однажды в заведение попытался пройти мужчина, облаченный в ростовую куклу.

После того, как персонал начал использовать сахар в качестве защиты от нечисти, Денуар ввела дополнительное правило, запрещающее колдовство. Еще одно необычное ограничение касается работниц: им запрещено прикасаться к осветительным приборам. Постоянное манипулирование лампами одной из девушек привело к небольшому возгоранию в комнате.

