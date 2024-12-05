Хозяевам в Подмосковье напомнили об обязательной собак вакцинации собак от гепатита

В государственных ветеринарных клиниках перед вакцинацией питомцы проходят клинический осмотр, у них измеряют температуру, пульс и дыхание, ощупывают лимфатические узлы и осматривают видимые слизистые оболочки, также рекомендуется за 10-14 дней перед вакцинацией провести дегельминтизацию. Среди обязательных процедур — прививка от инфекционного гепатита собак, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Гепатит у собак — это вирусное заболевание, характеризующееся поражением печени, а также других внутренних органов. Инфекционному гепатиту более подвержены молодые собаки, но возможно заболевание животных любого возраста.

Собакам до года вакцина делается в два раза ­– первая в 8–10 недель, вторая (ревакцинация) через 21–28 дней.

В ведомстве отметили, что необходимо регулярно проверять здоровье своих любимцев у ветеринарного специалиста и не забывать про то, что вакцинация сможет уберечь животное от опасных заболеваний и как следствие тяжелых последствий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.