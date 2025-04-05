«Холодная неделя»: москвичей ждут ночные заморозки

Метеорологи отказали в точном прогнозе последних заморозков в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил «Ленте.ру» , что в условиях изменчивого климата определить дату окончания весенних заморозков в столице невозможно

«В умеренных широтах нет четкой границы, после которой холода точно не вернутся», — пояснил эксперт, напомнив о снегопадах в мае 2024 года.

С 5 апреля в регион придут арктические воздушные массы, принеся ночные температуры ниже нуля и дневные показатели около +5°C. Вильфанд отметил парадокс глобального потепления — учащение как аномальной жары, так и резких похолоданий.

«Климат стал подобен качелям: экстремальные явления усиливаются», — заключил метеоролог.

Синоптики советуют не убирать зимнюю одежду — даже после кратковременного потепления возможны новые волны холода.