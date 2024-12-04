Ход строительства детсада на 380 детей в ЖК «Лайково» проверил глава Одинцова

Объект возводит компания «СМП-3000», его строительная готовность составляет более 70%: рабочие сделали кровлю здания, сейчас завершают фасадные работы, а также установку дверей и окон. Как сообщил глава муниципалитета, сдать новый садик в эксплуатацию планируется летом 2025 года.

«На прилегающей территории подрядчик подготовил основание для прогулочных веранд, вближайшие недели рабочие приступят к укладке первого слоя асфальта. Всего на площадке 32 человека. Отмечу, что темпы пока недостаточно высокие. Сейчас ключевая задача — решить вопросы с финансированием, это позволить нарастить силы на объекте.Весной 2025 года должны быть завершены все работы по зданию и территории, включая благоустройство и озеленение, а летом детский садик откроется для посещения.», — рассказал Андрей Иванов.

Добавим, что общая площадь 3-этажного здания детского сада составит более 5 тысяч квадратных метров. В образовательном учреждении будут 16 групп, физкультурный имузыкальный залы, разнонаправленные кружковые кабинеты, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Для прогулок на территории сделают площадки стеневыми навесами, спортивные и игровые пространства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.