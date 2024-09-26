Хобби и забота о себе: как легче всего пережить развод

Психолог и КПТ-терапевт Алена Шаповалова рассказала, как с минимальными потерями пережить сложный жизненный период — развод. По ее словам, в такой ситуации поможет помощь психолога, сообщает «ФедералПресс» .

«Я в любом случае советую (в индивидуальном порядке) каждому пойти к психологу, так как после такого потрясения важна квалифицированная поддержка», — отмечает эксперт.

В этом случае можно использовать небольшой чек-лист полезных и приятных действий. Людям после развода следует быть внимательными к себе и своим чувствам, уделять время физическому и психическому здоровью, следить за питанием и заниматься спортом.

Не стоит забывать о распорядке дня и правильном питании, а также подумать о будущем и поставить жизненные цели. Хороший вариант — вести дневник эмоций.

Очень полезно в этот непростой период также полезно побольше общаться с поддерживающими людьми, и найти новое хобби.