Хлопок, бамбук и тенсель: как выбрать идеальное полотенце для ванной

При выборе полотенца лучше всего отдавать предпочтение хлопку или альтернативным вариантам, среди которых бамбук и тенсель, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«При выборе полотенец в магазине стоит обращать внимание на материал, из которого они сделаны. Предпочтение стоит отдавать хлопку: он приятен на ощупь, хорошо впитывает влагу, не вызывает аллергию, долговечен и относительно доступен. Альтернативой хлопку может стать бамбук или тенсель (лиоцелл) — ткань, которую производят из древесной целлюлозы», — сказала Филева.

Она добавила, что эти материалы тоже хорошо впитывают влагу и приятны в использовании, но, как правило, такой текстиль дороже изделий из хлопка.

«Льняные полотенца — прочные, долговечные, хорошо впитывают влагу и обладают легким массажным эффектом. Но при этом они могут быть не очень приятными на ощупь, так как лен — довольно плотный и жесткий материал. Полотенца из синтетических волокон менее гигроскопичные и часто вызывают раздражение кожи, поэтому от них лучше отказаться», — отметила дерматолог.

Филева предупредила, что некоторые производители выпускают антибактериальные полотенца — текстиль, обработанный специальными составами, в которые могут входить, например, ионы серебра или триклозан. Но их реальная польза остается предметом споров.

«Антибактериальные вещества могут быть неэффективными против определенных патогенов и быстро вымываются из волокон ткани. А стоят такие изделия, как правило, значительно дороже обычного домашнего текстиля. Пометка „антибактериальное“ — это скорее маркетинговый ход. Гораздо важнее выбирать полотенца из натуральных материалов, вовремя их менять, тщательно стирать и просушивать», — заключила специалист.

Каждый год 25 мая поклонники британского писателя Дугласа Адамса отмечают День полотенца. Целые сутки они не расстаются с ним ни на минуту, отдавая дань памяти автору романа «Автостопом по галактике». В этом произведении Адамс описал полотенце как незаменимую вещь для автостопщика.