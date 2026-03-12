Хитрые москвичи нашли новый способ борьбы с перебоями интернета в столице

Стоимость портативных Wi-Fi-роутеров с VPN взлетела на 10-35 тыс в Москве

Стоимость портативных Wi-Fi-роутеров со встроенным VPN выросла на 10-35 тыс. рублей в российской столице. Раньше они продавались в среднем за 15 тыс., а теперь за 25-50 тыс., сообщает Mash .

Цена взлетела из-за перебоев в функционировании мобильного интернета в Москве. Причина в том, что спрос на такие устройства вырос.

Москвичи убеждены, что подобные маленькие устройства функционируют даже при проблемах с сетью. Еще такие Wi-Fi-роутеры скрывают трафик.

Также москвичи покупают LTE-комплексы. Они представляют собой роутер с сим-картой и антенной, которая якобы направлена на спутник. Устройство дает возможность ловить сеть везде.

