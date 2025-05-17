Хинштейн: ущерб по делу о фортификации составляет свыше 4 млрд рублей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ответчики по иску о возведении оборонных сооружений в курском приграничье присвоили бюджетные средства в размере около 4,1 млрд рублей.

«Есть иск Генпрокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области», — сказал Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что Генпрокуратура потребовала от ответчиков вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей. выделенные на строительство оборонительных сооружений денежные средства были присвоены. Суд увеличил сумму ущерба до 4,1 млрд рублей.

По словам врио главы региона, средства должны быть изъяты у экс-руководителей Корпорации развития Курской области, а также у организаций-подрядчиков, их владельцев и управляющих.

Хинштейн напомнил, что всего на возведение оборонительных сооружений в Курской области из федерального бюджета должно было быть выделено свыше 19 млрд рублей.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что уровень коррупции в Курской области достиг «высшей должностной планки».