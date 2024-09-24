Химки — в тройке лидеров региона по числу контейнеров для приема отходов на переработку

Городской округ Химки вошёл в тройку лидеров Подмосковья по количеству контейнеров для приёма отходов на переработку. В городе уставлено 218 баков для приема текстиля, пластика, алюминия. Всего в регионе оборудовано почти две тысячи контейнеров. Развитие сети пунктов приема отходов обсудили в ходе еженедельного заседания регионального правительства с главами муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Контейнеры для приема отходов, которые отправляются на переработку, размещены во всех микрорайонах Химок. Жители приносят вещи, предметы интерьера, бытовые изделия. Одежду и вещи, пригодные для использования, передадут детям в приюты, многодетным семьям, в дома престарелых. Часть вещей отправится на переработку для изготовления регенерированного волокна, технических салфеток.

«В прошлом году было собрано более 2 тысяч тонн текстиля. Это говорит о вовлеченности жителей в экологическую повестку и потребности в пунктах сбора вторсырья», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Кроме того, химчане могут подать заявки на вывоз крупногабаритной техники — кухонных плит, мебели, сантехники. Такая опция доступна здесь: https://uslugi.mosreg.ru/vyvoz-veshchey?ysclid=m0xgedh4pd762618848

Также в округе запущена акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку». Принести фрукты и ягоды можно на площадку по сбору отходов «Мегабак» на улице Машинцева, дом 9.

«Основная задача акции — сократить численность сезонных пищевых отходов на территориях контейнерных площадок», — отметил заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.

Напомним, в Химках продолжают модернизировать контейнерные площадки. На этой неделе работы ведут на территории жилого комплекса «Митино Дальнее», на улице Молодежная, 52, 54 и в Вашутино. Всего работы затронут 12 адресов, с которыми можно ознакомиться здесь: http://old.admhimki.ru/novosti/novosti/v-himkahmoderniziruyut-12-kontejnernyh-ploshadok/

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.