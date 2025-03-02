Харрисон Форд не будет вести «Оскар» из-за опоясывающего лишая

Актер Харрисон Форд не будет вручать статуэтку одному из победителей «Оскара». Легендарный артист отказался от роли ведущего из-за опоясывающего лишая, сообщает Passion.ru .

Вручение премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе (США) вечером в воскресенье.

Как пишет Entertainment Weekly, сегодня артист нормально себя чувствует, он отдыхает после диагноза, который ему поставили медики 1 марта.

Опоясывающий лишай — это вирусная инфекция, выглядит как полоска волдырей. Заболевание вызывается вирусом герпеса, который также является причиной ветрянки.

В 2025 году на церемонии статуэтки будут вручать Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Халле Берри, Эль Фаннинг, Вупи Голдберг, Гэл Гадот, Эндрю Гарфилд, Сэмюэл Л. Джексон, Маргарет Куолли и т. д.

Форд сам ни разу не получал статуэтку «Оскар», но актер всегда оглашает имена победителей в одной из категорий премии.