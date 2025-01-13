Гуров назвал недопустимым мат чиновника в адрес устраняющих мазут волонтеров

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что поведение чиновника, который набросился с матом и угрозами на волонтеров в Краснодарском крае, является недопустимым. Об этом сообщает «Царьград» .

Ранее в Сети разместили видеоролик, где, предположительно, заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Чурайкин очень резко общается с добровольцами, убирающими побережье Черного моря от мазута и чистящими пострадавших птиц. Он угрожает «всех принять», если его будут снимать, также обвиняет волонтеров в наведении паники в РФ, ругается матом.

Комментируя данное видео, Гуров призвал относиться к работе приехавших помогать добровольцев с уважением и благодарностью.

«Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье», — отметил глава Росмолодежи.

По его словам, штаб, занимающийся ликвидацией последствий происшествия, объединил неравнодушных людей со всей России, которая ими гордится.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС. На месте трудятся множество волонтеров из разных уголков страны, они спасают птиц и убирают выброшенный на берег мазут.