ГУРБ Подмосковья предупреждает о мошенниках на рынке строительства

Главное управление региональной безопасности Московской области регулярно взаимодействует с правоохранительными органами по вопросам борьбы с недобросовестными застройщиками. В начале года выявлены многочисленные факты мошенничества со стороны одной коммерческой организации. Компания организовала сбор денежных средств доверчивых граждан для последующего возведения индивидуальных жилых домов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственными органами установлено, что создание юридического лица изначально не было нацелено на исполнение обязательств по строительству объектов. Застройщик ввел граждан в заблуждение, пользуясь «авторитетным» аргументом — стажем работы генерального директора в качестве застройщика одной из крупной строительной компании области. В открытых источниках об этой компании были лишь положительные результаты деятельности.

От действий мошенников пострадало не менее 350 граждан, а средний размер оплаты по одному договору составил от 2 до 6 млн рублей.

В рамках проведенной работы были установлены факты деятельности мошенников и из других регионов. Следственными органами Санкт-Петербурга расследуется уголовное дело по аналогичной мошеннической схеме, где договоры заключались непосредственно в указанном субъекте Российской Федерации, а местом возведения индивидуальных жилых домов являлись городские и муниципальные округа Московской области и других регионов страны.

ГУРБ Московской области рекомендует гражданам внимательно подходить к выбору подрядчика, выбирать юридические лица, которые закончили строительство аналогичных объектов в регионе, например, в той же локации, и готовы предоставить их к обозрению.

Проверяя благонадежность подрядчика, лучше перестраховаться и:

запросить документы у контрагента: устав, ОГРН и ИНН, выписка из ЕГРЮЛ, справка об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам, взносам и сборам;

изучить финансовое состояние подрядчика: юрлица публикуют в открытом доступе бухгалтерскую отчетность;

проверить картотеку арбитражных дел: она позволяет узнать, участвует ли контрагент в каких-либо судебных разбирательствах;

узнать, не проходит ли контрагент процедуру банкротства.

Также для проверки контрагента можно использовать специальные сервисы, например «Прозрачный бизнес» на официальном сайте ФНС, ЭКГ-рейтинг и другие.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.