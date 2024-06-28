ГУРБ Подмосковья предложило внести поправки в законопроект о миграции

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который создает специальный «режим высылки» для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они не соблюдают нормы российского законодательства. Главное управление региональной безопасности Московской области предложило поправки к этому законопроекту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Например, если иностранный гражданин или лицо без гражданства совершит правонарушение в области охраны окружающей среды и природопользования, ему будет запрещен въезд в Россию и оформление документов для проживания или работы.

Миграционное законодательство ужесточается. Инициатива ГУРБ разработана как раз на почве растущей статистики совершения правонарушений в данной области.

В Московской области уже систематически выявляются и пресекаются правонарушения, связанные с несанкционированным сбросом отходов в необорудованных для этих целей местах. Рейды, в которых участвуют сотрудники администраций, органы исполнительной власти и правоохранительные органы, также выявляют и пресекают деятельность нелегальных возчиков бытовых

и строительных отходов.

Помимо этого, правонарушения автоматически фиксируются камерами системы «Безопасный регион».

Только за 5 месяцев 2024 года в Московской области выявлено более 1 948 правонарушений на сумму 146,9 миллионов рублей. К ответственности привлечен 81 иностранец. Часть из них подлежат принудительному выдворению за ранее совершенные административные правонарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.