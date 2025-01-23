Гумпомощь для жителей Курской области отправили из Мытищ

Груз включает в себя необходимые вещи: одежду, продукты питания для детей, средства личной гигиены, школьные принадлежности, продукты длительного хранения и предметы первой необходимости. Эти товары особенно важны в условиях специальной военной операции.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Организаторы призывают всех неравнодушных граждан принять участие в этой акции.

«В ближайшее время помощь будет доставлена в пункты временного размещения в Курской области, что позволит облегчить жизнь людям, которые столкнулись с трудностями», — сказал Юрий Гончарук.

Гуманитарную помощь можно оказать в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: Мытищи, ул. Мира, 37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.