сегодня в 20:20

Гуманитарную помощь для военнослужащих из Шатуры доставят из рук в руки

Еще одна машина с гуманитарным грузом для военнослужащих отправилась из Шатуры. В этот раз машина доставит нашим землякам генераторы, продукты питания, теплую одежду, газовые баллоны, стройматериалы, матрасы, маскировочные сети и лекарства. Из ценного и дорогостоящего — коллиматорный прицел, детекторы дронов и разведывательный дрон, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Посылки будут доставлены адресно по просьбам родственников. Также список необходимого был составлен по заявкам самих бойцов через Комитет семей воинов Отечества», — рассказала руководитель организации Виктория Ментюкова.

Гуманитарный груз доставят водитель шатурской службы дорожного хозяйства Сергей Михайлов и депутат муниципального Совета депутатов Дмитрий Бывшев.

Следующий конвой отправится на передовую в конце декабря. Кроме необходимого на фронте, бойцам передадут новогодние подарки.

Отметим, что Комитет работает также работает с семьями и участниками СВО по нескольким направлениям — это социальная, психологическая, юридическая и медицинская поддержка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.