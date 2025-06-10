«Гулы» и «домовцы»: являются ли новые объединения среди молодежи нормой?

Лектор общества «Знание», преподаватель и исследователь Аллан Усаров рассказал, почему образование таких микросообществ, как «гулы», «домовцы», геймеры, панки и хиппи среди подростков — это нормально, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметил эксперт, субкультуры всегда были частью молодежной жизни. Как и сейчас подростки не оставляют попыток найти свою комфортную среду, однако делают они это тише, с упором на эстетику, книги и музыку.

Например, молодые люди в мешковатой одежде и с необычными прическами называются «гулями». Они вдохновлены эстетикой японских комиксов и музыкой жанра фонк. Представители «домовцов» сплотились вокруг романа Мариам Петросян «Дом, в котором…». Они награждают себя кличками, обсуждают друг с другом скрытые смыслы книги и устраивают встречи на неформальных «меняльниках».

«Молодежь создает свои миры, потому что в большом обществе ей трудно найти себя. Субкультуры дают ощущение принадлежности и безопасности. Это способ понять, кто ты есть», — добавил Усаров.

Специалист заключил, что молодежь не бунтует, а лишь находится в поисках идентичности. Эксперты рекомендуют не бороться с такими объединениями, а понимать их, чтобы они не превратились в закрытые миры, опасные для ребят.