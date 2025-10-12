Гуфа оштрафовали за отказ от теста на наркотики перед концертом в Калининграде

Известного рэп-исполнителя Алексея Долматова (Гуфа) оштрафовали на 5 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование на наркотики перед концертом в Калининграде, сообщает Mash .

Выступление прошло 23 августа в «Резиденции королей» в рамках прощального тура. Перед выходом на сцену Гуфа остановили сотрудники полиции. Им поступило сообщение, что рэпер неадекватно себя ведет. Долматова попросили проехать для прохождения теста на наркотики, однако музыкант отказался.

После инцидента 46-летний артист оказался в местной больнице и не смог присутствовать на судебном заседании в Калининграде для оглашения приговора. В конце сентября суд Москвы, опираясь на данные полиции, наложил на Долматова штраф в размере 5 тыс. рублей.

Представитель Гуфа утверждает, что рэпер был трезв. Его отказ связан с нежеланием сывать концерт и расстраивать фанатов. Долматову вручили уже заполненный бланк на отказ от прохождения, который и подписал.

