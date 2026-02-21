Гудит и вибрирует: Землю накрыло очередное опасное явление
Как показывают данные сервиса для мониторинга космической активности MeteoAgent, планета начала гудеть и вибрировать из-за «резонанса Шумана», сообщает kp.ru.
Об этом написало британское издание Daily Mail.
За последние недели естественная «гудящая» вибрация планеты пережила несколько необычных всплесков. Эта активность вызывает у специалистов вопросы: может ли явление влиять на настроение и когнитивные функции жителей.
В Интернете пользователи связывают всплески «резонанса Шумана» с ухудшением самочувствия людей. Так, на данное явление списывают звон в ушах, мышечное напряжение, затуманенное сознание и усталость.
Но официальная наука не подтверждает, но и не опровергает указанную в Сети связь.
