Губернский колледж Серпухова провел День открытых дверей

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На Едином дне открытых дверей в губернском колледже Серпухова, который состоялся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», прошли профессиональные пробы для учащихся общеобразовательных школ городов Южного Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это была уникальная возможность для молодых людей познакомиться с различными профессиями и специальностями, а также определить свои интересы и склонности.

Будущие электрики, например, собрали цепь домашней проводки и, с помощью опытных специалистов, подключили автомат защиты от скачков напряжения. Хотя пока без электричества, но у ребят все впереди.

Будущие кинологи пытались наладить контакт с собакой, отрабатывали базовые элементы послушания и выполняли несложные трюковые элементы.

Те, кто планирует стать спасателями, отрабатывали норматив «Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного» и знакомились с альпинистским оборудованием.

Теоретические и практические знания, полученные в процессе обучения, помогут ребятам в будущем стать первоклассными специалистами в своих областях.

Профессиональные пробы помогают молодым людям лучше понять себя, свои возможности и определиться с выбором будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.