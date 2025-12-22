Губернский колледж из Серпухова победил в областном конкурсе видеороликов

В состав команды вошли заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кузнецова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Трусова, педагог дополнительного образования Александра Савинова, а также выпускница колледжа и спортсменка ТСК на колясках «Феникс» Елена Готовцева и спортсмен Дмитрий Медынский.

Главным элементом конкурсной работы стал биографический мини-фильм о Елене Готовцевой. В фильме рассказывается о ее жизненном и профессиональном пути, а также о значении танца для преодоления барьеров и достижения успеха. Команда колледжа показала, как инклюзивная среда способствует профессиональному развитию студентов и помогает им раскрыть свои способности.

Жюри отметило высокое качество технического исполнения и эмоциональную насыщенность видеоролика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.