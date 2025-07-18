Губернаторскую площадку смонтировали на улице Октябрьской революции в Рошале

В Рошале полностью установили и приняли в эксплуатацию одну из губернаторских площадок. Новый уголок детского счастья встречает ребят во дворе дома 34 по улице Октябрьской революции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Результату, который уже радует малышей и подростков, предшествовала большая работа. Предварительно здесь расчистили территорию и подготовили асфальтовое основание, а затем уложили безопасное резиновое покрытие.

Новая детская игровая зона площадью 450 кв. м. Здесь установили 9 современных игровых элементов для детей в возрасте от 3 до 16 лет, а также скамейки и урны.

«У нас большой двор. А та площадка, которую установили несколько лет назад с другой стороны дома, не вмещала всех детей. К тому же она морально и физически устарела. Новая просто роскошная, большая! Очень порадовала цветовая гамма в нежных пастельных тонах. Стоит в тихом сквере, дорога далеко, можно не переживать за безопасность наших детей. Благодарим за такой подарок!» — поделилась жительница дома № 37 по улице Фридриха Энгельса Анна Грязнова.

В этом году в округе запланировано установить пять губернаторских площадок. Все они придут на смену устаревшим, элементы которых пришли в негодность за годы эксплуатации.

В Шатуре этим летом ждет обновления большая площадка во дворе домов № 8 и 10 на улице Академической. В Рошале работы по установке игровых элементов уже ведутся по двум адресам: ул. Советская, дома № 45, 49, и ул. 1-я Первомайская, дома № 1, 3. Еще один современный комплекс придет на смену устаревшему по адресу: ул. Мира, дома № 13, 15, ул. Октябрьской Революции, дом № 50. По всем адресам в этом году проведут мониторинг уличного освещения площадок и добавят дополнительные опоры и фонари там, где их не хватает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

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