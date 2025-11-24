Губернатор Воробьев: соцучреждения в регионе делают доступными для инвалидов

В Московской области стараются делать так, чтобы услуги, школы, детские центры, отделения фонда «Защитники Отечества» были доступны тем, кто нуждается в помощи. Об этом во время выступления на пленарной сессии «Открыто для всех: общество равных возможностей» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье работают и по другим аспектам, связанным с помощью людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Самое главное, и об этом неслучайно говорил президент РФ (Владимир Путин – ред.), — это не допустить тех последствий (инвалидности – ред.), которые происходят <...> в самом детстве», — отметил губернатор.

Ранее Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.

