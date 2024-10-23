Губернатор Воробьев поздравил сельских старост Подмосковья с праздником

23 октября у сельских старост населенных пунктов Московской области профессиональный праздник. Их в своем Telegram-канале поздравил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье около 3,3 тыс. сельских старост. Они каждый день работают во благо вверенной территории.

В 2023 году была создана профессиональная ассоциация. За прошедшее время в нее вступили около 800 человек.

В населенных пунктах проходят выездные администрации. Сельские старосты могут представить собственные инициативы местным властям.

«Благодаря их стараниям появляются новые дороги, освещение, детские площадки, а жизнь становится комфортнее», — подчеркнул губернатор Воробьев.

Иван Морозов — уроженец деревни Красноиншино в Можайске. Его предки создали колхоз и управляли им. Политик добился того, что в доверенном ему населенном пункте появился газ и интернет.

Анна Зайцева из деревни Дворяниново в Ступине создала площадку для занятий волейболом. Также она позаботилась о проведении освещения. Помимо этого, в населенном пункте проведено благоустройство родника, создана зона для отдыха на реке Каширка. Дорога была посыпана с помощью щебня. Также в населенный пункт провели интернет.

Ольга Ванькова управляет сразу семью деревнями в Можайске — Сычиками, Новыми Сычиками, Поповкой, Калужским, Барышами, Липунихой и Дьяково. Там появились общественные пространства. Был проведен ремонт дорог. В две деревни провели свет. Также в населенный пункт теперь регулярно приезжает автолавка. Там продают товары от местных фермеров.

Венера Порядина заняла должность старосты деревни Новоселки в Коломне в 2023 году. За этот период в населенном пункте появились отремонтированные дороги. Помимо этого, был благоустроен пожарный пирс на пруду. Также появилась вышка сотовой связи. Помимо этого. Порядина добилась уменьшения сроков газификации с 2028 на 2026 год. В населенном пункте также планируют построить игровую площадку для детей.

«Поздравляю всех старост с праздником и желаю крепкого здоровья, сил и успехов в этом нелегком, но очень важном деле», — пожелал губернатор Воробьев.