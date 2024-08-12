Губернатор Подмосковья поручил главам навестить переселенцев из Курской области

Подмосковье принимает жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атаки ВСУ. Ранее губернатор сообщил, что в Подмосковье из Курской области отправили еще более 300 человек.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

ВСУ атаковали курское приграничье 6 августа. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.