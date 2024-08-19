Губернатор Подмосковья: поддержка учителей в регионе становится все заметнее

Из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что в августе пройдет большое педагогическое собрание.

«Знаю, что и Илья Михайлович (Бронштейн, первый зампред правительства Московской области — ред.), и Артем Викторович (Охрименко, министр образования Московской области — ред.) готовятся. Это всегда очень содержательная встреча. Уверен, что и на местах, уважаемые главы, такой разговор, такое внимание к учителям также крайне необходимы», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Это касается и готовности школ, и региональной программы поддержки учителей, подчеркнул губернатор.