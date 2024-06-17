Губернатор Подмосковья отметил важность поддержки семей участников СВО

Глава региона подчеркнул, что особое внимание нужно уделять родным участников спецоперации. Поэтому тема подшефных семей остается одной из приоритетных.

«Тема подшефных семей никуда не ушла. И тех ребят, которых мобилизовали, и тех, кто подписал контракты, вы знаете, они уже продолжительное время находятся в очень сложных боевых условиях. Мы со своей стороны должны спросить каждый себя, что мы делаем для того, чтобы поддержать, <…> решить те или иные проблемы, которые, прежде всего, перед семьями ставит жизнь», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор Московской области встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.