Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Пасхой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в MAX поздравил россиян с Христовым Воскресением. Это праздник обновления, надежды, а также торжества жизни.

Губернатор добавил, что Пасха объединяет людей вокруг важных ценностей. Среди них милосердие, добро, а также забота о близких.

Во время Пасхи особенно чувствуется, насколько важно находиться рядом с членами семьи. Также необходимо делиться радостью и теплом с людьми, которым нужна поддержка, добавил Воробьев.

«Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят уют и согласие, а вера помогает преодолевать любые трудности», — отметил губернатор.

Православную Пасху в этом году отмечают 12 апреля. Это основной праздник в христианском календаре. Он посвящен Воскресению Иисуса Христа, а также символизирует победу жизни над смертью, добра над злом и света над тьмой.

