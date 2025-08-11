Губернатор Никитин пожелал удачи первым жильцам ИТ-кампуса «Неймарк»

Среди участников ИТ-академии по информационной безопасности — 80 школьников из разных регионов России и Белоруссии. В общежитии первые постояльцы останутся на неделю.

За это время школьники должны освоить основы киберзащиты и противодействия атакам на цифровую инфраструктуру. Позднее в сентябре в жилые корпуса кампуса заселятся участники Всемирного слета молодежи, запланированного в Нижнем Новгороде.

«Желаю юным „академикам“ удачи в обучении! Они получат актуальнейшие в современном мире навыки. Специалисты по кибербезопасности востребованы и в госсекторе, и в российском бизнесе любого масштаба», — заявил Никитин.