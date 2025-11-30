Губернатор Московской области посетил семью погибшего участника СВО из Красногорска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День матери навестил многодетную семью Назыровых из Красногорска, чей сын Андрей погиб в ходе специальной военной операции. Евгении и Роману Назыровым вручен Орден «Родительская доблесть», сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Семья Евгении и Романа Назыровых воспитывает восемь детей, двое из которых приемные. Старший сын Андрей Назыров проявил мужество и героизм, погибнув в ходе специальной военной операции. В память о нем семье был вручен Орден «Родительская доблесть».

Андрей с детства мечтал о военной службе, занимался боевыми искусствами и получил черный пояс по кудо. После окончания Московского политехнического института он решил пойти в армию, прошел срочную службу, подписал контракт и попал в спецназ. В марте 2022 года, находясь в зоне боевых действий, он вместе с товарищами вступил в неравный бой, чтобы отвести угрозу от подразделения. За проявленный героизм Андрею Назырову посмертно присвоен Орден Мужества.

У Андрея остались жена и сын, который родился спустя четыре месяца после его гибели. Родные отмечают, что Андрей был примером для братьев и сестер, поддерживал семью и вдохновлял окружающих.

«Андрей всегда был примером для подражания. Хороший старший брат — это большая редкость. Мы были очень близки, дополняли друг друга. Мне особенно запомнились вечера, которые мы проводили вместе — постоянно что-то обсуждали, читали друг другу свои стихи, делились мыслями. Очень его не хватает, его мудрых мыслей», — вспоминает Марьяна.

Позывной Андрея был «Поэт» — он писал стихи о долге, чести и любви к Родине. Один из его стихотворных фрагментов высечен на памятном камне в сквере Красногорска, который назван в его честь.

В память о сыне родители основали благотворительный фонд «Восход надежды». Фонд поддерживает проекты в области спорта, науки, искусства и оказывает гуманитарную помощь фронту. Отец героя Роман Назыров рассказал: «Организовали фонд — сначала подключились родственники, потом город, а сейчас у нас уже есть волонтеры по всей стране. Доставляем ребятам необходимые грузы, разные подразделения разные задачи ставят: БПЛА, запчасти, инструменты, сварочные аппараты, электроды, болгарки».

Мама Андрея Евгения добавила, что фонд также занимается просветительской работой, организует выставки детских рисунков и поддерживает семьи военнослужащих. Семья Назыровых продолжает помогать фронту и сохранять память о сыне-герое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.