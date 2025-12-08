Губернатор Югры пообщался с жителями в ходе прямой линии

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Руслан Кухарук, провел прямую линию с жителями региона, открыв ее обращением к населению. В начале выступления он упомянул, что основные проблемы, беспокоящие граждан, либо уже были рассмотрены, либо станут предметом обсуждения на ближайших заседаниях правительства, сообщает Сургут Информ .

В общей сложности глава региона получил около 1700 обращений, прием которых продолжался даже во время прямого эфира. Наиболее актуальными стали вопросы социального обслуживания и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, а также состояния дорог и общественного транспорта. Определенная часть проблем была решена еще до начала трансляции.

Руслан Кухарук акцентировал внимание на том, что большинство вопросов, имеющих точечный характер или касающихся работы отдельных юридических лиц и управляющих компаний в муниципалитетах, были оперативно взяты в работу и проанализированы совместно с муниципальными коллегами. Благодаря этому многие вопросы уже находятся в процессе решения. Он заверил, что абсолютно все обращения, поступившие к моменту проведения прямой линии, будут отработаны, и каждый обратившийся получит ответ на свой вопрос.

Первым вопросом, заданным в прямом эфире, стал вопрос о ситуации в Сургуте, который является одним из наиболее острых. Жители крупнейшего города Югры выразили обеспокоенность по поводу сроков строительства школ в 35-м и 5А микрорайонах. Готовность последнего объекта на данный момент составляет менее 5%. Кухарук сообщил о расторжении концессионного соглашения с компанией, занимавшейся строительством.

Он объявил о принятом решении актуализировать проектную документацию, что будет выполнено в течение следующего года. После завершения экспертизы сметной стоимости и технических решений, финансирование этих мероприятий будет обеспечено из окружного бюджета. По окончании проектирования в 2026 году в последующем трехлетнем периоде бюджетного планирования будут предусмотрены средства для завершения, по сути, нового строительства этой школы. Губернатор отметил, что микрорайон уже сформировался, и администрация понимает, что у жителей Сургута имеется огромная потребность в данном образовательном учреждении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.