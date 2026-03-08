Губернатор Андрей Воробьев поздравил россиянок с Международным женским днем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в MAX поздравил россиянок с Международным женским днем.

«Это больше, чем праздник цветов и поздравлений. Это признание вашей важной роли в обществе, вашей любви, силы и мудрости», — подчеркнул Воробьев.

Он обратился к супругам и матерям российских солдат, находящихся в зоне спецоперации. Их поддержка, вера и терпение — фундамент, на котором стоит общий дом.

Любовь этих женщин — источник силы для солдат, защищающих спокойствие. Воробьев пожелал, чтобы каждый день женщин был наполнен радостью, светом, а рядом находились близкие и надежные люди.

«Вы — наша надежда, наша гордость и наша опора», — подчеркнул губернатор.

