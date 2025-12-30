Губернатор Андрей Воробьев наградил более 50 отличившихся детей из Подмосковья

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Ее проводят с 2018 года. В рамках церемонии были отмечены более 50 человек. Среди них ребята из многодетных, приемных семей, семей участников спецоперации.

Воробьев поприветствовал в зале детей, педагогов, родителей, учителей, докторов и иных добрых людей, трудящихся на благо Московской области и РФ в целом. В восьмой раз проходит чествование маленьких, однако сильных, мужественных, целеустремленных героев.

«Жизнь, как известно, очень богата на разные события, вызовы. И человек, преодолевая их, становится сильнее. Сегодня с нами Глеб и Богдан, два маленьких парня, которые вынуждены были пройти через определенные испытания вместе со своими мамами. Здесь ребята, которые в достаточно юном возрасте изобретают интересные, передовые вещи. Мы отмечаем вас, потому что это важно для нашей страны, ее технологического лидерства. Кроме того, в зале сегодня те, кто побеждает в спорте, ставит рекорды. Все вы радуете нас своими успехами. Очень многие берут с вас пример, стараются проявить характер, реализовать себя в жизни, исполнить свои мечты», — добавил губернатор.

Воробьев пожелал, чтобы у детей в Московской области все получалось. Губернатор отметил важность того, чтобы за спиной у них находились заботливые наставники и любящие родители.

