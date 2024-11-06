ГСГУ поучаствовал в Международной выставке «Образование и карьера»

На площадке Московской международной выставке «Образование и карьера» Государственный социально-гуманитарный университет представил свой стенд. Выставка прошла в начале ноября в Москве, сообщила пресс-служба вуза.

Будущие абитуриенты узнали от преподавателей и студентов о преимуществах коломенского университета, смогли задать вопросы о приемной кампании и поступлении, а также услышали интересные истории из насыщенной студенческой жизни.

Гостям выставки студенты факультета иностранных языков продемонстрировали новейшие технологии обучения французскому, немецкому, китайскому и английскому. Наглядности помогли добиться знакомство с педагогикой удивления и техникой цзяньчжи, проверка знаний в тематических настольных играх и тест-драйв в китайской каллиграфии.

«На нашей площадке побывало много молодых людей. Причем не только из наших ближайших соседей в Подмосковье, Луховиц и Зарайска, но и Электростали, Балашихи, Истры. Приятно отметить, что вуз пользуется популярностью и в других регионах. Мы отвечали на вопросы будущих абитуриентов из Чувашии, Брянска. Молодой человек из Волгограда целенаправленно интересовался профилем „биология, химия“», — отметила начальник отдела по развитию образования Валерия Юрьевна Ковалева.

Молодежную ярмарку проводят с 1994 года. В течение трех десятилетий она стала главным местом для встречи абитуриентов, студентов, представителей учебных заведений и работодателей.