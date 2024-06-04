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Группировка «Север» продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны украинской армии в Харьковской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

За прошедшие сутки бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны вблизи н. п. Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга в Харьковской области.

Также российские военнослужащие отразили 3 контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины.

За сутки противник потерял более 100 военнослужащих, 3 автомобиля, боевую машину ЗРК «Оса», американскую 155-мм гаубицу М777 и 122-мм гаубицу Д-30.

Ранее военный корреспондент Влад Андрица рассказал о ходе боевых действий на харьковском направлении СВО.