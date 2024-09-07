сегодня в 19:08

Группировка «Север» нанесла удары по бойцам и технике ВСУ в Курской области

Расчеты артиллерии «Северной» группировки войск нанесли огневое поражение военнослужащим и боевой технике украинских сил в приграничном районе Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах видно, как в лесном массиве, где укрылся противник, происходят многочисленные взрывы после ударов российской артиллерии.

В оборонном ведомстве отметили, что координаты украинских боевиков были переданы воздушной разведкой. Цели были поражены ствольной и реактивной артиллерией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской армии хватит сил и средств, чтобы выдавить бойцов ВСУ из Курской области.