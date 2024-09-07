Группа мобильного реагирования проверяет избирательные участки в Москве

Фото - © Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

сегодня в 19:55

Группа мобильного реагирования проверила обстановку на столичном избирательном участке № 2666, сообщает Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Общественный штаб внимательно следит за ходом голосования на избирательных участках и реагирует на каждый сигнал.

Группа мобильного реагирования Штаба выезжает на избирательные участки для проверки хода голосования или по обращениям наблюдателей.

«Приехали мы по заявлению наблюдателя. Было заявлено, что есть нарушение, которое пока не подтверждено. Комиссия не нашла нарушений. Голосование проходит в штатном режиме», — рассказал руководитель группы мобильного реагирования Максим Буре.

С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов в столичный парламент 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино.

Москвичи могут проголосовать на избирательных участках или дистанционно по ссылке. Уже отдали свой голос около 2,5 млн жителей Москвы.