Группа бойцов СВО после реабилитации в «Ясенках» готовится к экспедиции на Алтай

Пять бойцов СВО, которые проходят реабилитацию в центре «Ясенки» под Подольском, в ближайшую субботу отправятся на Алтай. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Там они смогут испытать в полевых условиях свои протезы, которые получили в Центре во время реабилитации. Едут двое ребят, у которых протезированы руки, двое — с протезами ноги, и боец с протезами вместо обеих ног. В школе ходьбы на базе «Ясенок» Денис Григорьев и сделал первые шаги на своих двух протезах. Об этом рассказал директор центра реабилитации Михаил Маслов.

«Предстоящая поездка — это не только медицинская реабилитация, но и социальная, и психологическая. Это возможность испытать свои силы в новом качестве. Из опыта прошлого года, это очень вдохновляет ребят и укрепляет их уверенность в своих силах. В прошлом году бойцы ездили в Приэльбрусье», — отметил Михаил Маслов.

Главным спонсором поездки выступил подмосковный «Центр ортопедии и протезирования». Поддержали идею и в министерстве социального развития Московской области.

«Каждый из участников предстоящей экспедиции стоит на пороге начала нового этапа в своей жизни. Кто-то после Алтая выходит на новую работу, кто-то — на учебу. Алтай — это фактически старт с маркировкой «ты готов», — сказал директор Центра Михаил Маслов.

Участник СВО Константин Харламов с протезом ноги отправится на Алтай как социальный работник реабилитационного центра.

«Для меня важно посмотреть, как путешествие по Алтаю будет воздействовать на людей, которые уже давно ничего не видели, нигде не были из-за травм. Насколько они будут вовлечены в коллективные активности поездки, как преодолеют трудности передвижения на протезах и смогут ли использовать новые руки. Это позволит определить, насколько легко и успешно пройдет их дальнейшая интеграция в общество», — рассказал Харламов.

На Алтае туристы из «Ясенок» проведут пять дней. За это время они успеют пожить в комфортных условиях, а также — в полевых. Им предстоят поездки на машине, квадроцикле, катамаране; приготовление пищи на костре, в том числе из пойманной рыбы. В Горно-Алтайске их ждут палаточные лагеря на берегу Катуни, на вершине Алтайского Марса. Во время поездки будут проходить тренинги, направленные на социализацию и адаптацию участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 7 тыс. человек проходят реабилитацию в подмосковных центрах ежегодно.

«У нас есть пансионат в Ясенках. Это Новая Москва. Мы его модернизируем сейчас. Главный смысл в том, что мы оснастим оборудованием этот центр», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.