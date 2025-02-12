Грозит цунами: ученые рассказали о «климатической бомбе» в Антарктиде

Утечки метана в Антарктиде могут привести к ускорению глобального потепления

В научных кругах все больше говорят об истощении арктического ледяного щита. Если он будет полностью утрачен, это приведет к колоссальным выбросам метана, запасы которого накапливаются на морском дне на протяжении тысяч лет.

Утечки метана могут резко увеличить темпы глобального потепления — в 30 раз быстрее, чем парниковые газы. Эти изменения могут иметь катастрофические последствия для климата.

В частности, ученые предупреждают о возможности возникновения оползней и цунами, пишет издание Pais.