Грозит цунами: ученые рассказали о «климатической бомбе» в Антарктиде
Утечки метана в Антарктиде могут привести к ускорению глобального потепления
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Испанские ученые, проводя исследования в Антарктиде, обнаружили так называемую «климатическую бомбу», способную нанести вред Земле, сообщает «Царьград».
В научных кругах все больше говорят об истощении арктического ледяного щита. Если он будет полностью утрачен, это приведет к колоссальным выбросам метана, запасы которого накапливаются на морском дне на протяжении тысяч лет.
Утечки метана могут резко увеличить темпы глобального потепления — в 30 раз быстрее, чем парниковые газы. Эти изменения могут иметь катастрофические последствия для климата.
В частности, ученые предупреждают о возможности возникновения оползней и цунами, пишет издание Pais.