Гроза и до +26 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник местами прогремит гроза, пройдет град, температура поднимется до плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде прогнозируется кратковременный дождь, местами сильный.
Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 7-12 м/c, местами порывы могут достигать 17 м/c. Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст.
В регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, града и сильного порывистого ветра.