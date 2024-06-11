Гроза и до +26 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и Москве во вторник местами прогремит гроза, пройдет град, температура поднимется до плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.