Гробы проплыли по улицам города в Бразилии из-за аномальных осадков

сегодня в 20:16

G1: гробы проплыли по улицам города Уба, на который обрушились дожди

Гробы проплыли по улицам по улицам города Уба из-за сильных дождей, обрушившихся на бразильский штат Минас-Жерайс, сообщает портал G1 .

Выяснилось, что в результате аномальных осадков затопило похоронное бюро. Вода унесла гробы, находящиеся на складе.

«Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как множество гробов различных цветов проплывают по городских улицам.

Из-за проливных дождей в Бразилии произошли наводнения и оползни. Власти штата Минас-Жерайс ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате сильных дождей в регионе погибли 48 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.