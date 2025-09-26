Григорий Сергеев и Илья Шемякин рассказали о поиске пропавших людей в РФ

Глава поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев и руководитель проектов центра поиска пропавших людей Илья Шемякин объяснили, как устроена работа поисково-спасательных отрядов в России, кто чаще всего пропадает и какие технологии помогают находить людей, сообщает Сноб .

По официальной статистике МВД, ежегодно в России теряется около 200 тысяч человек. Григорий Сергеев отметил, что ощущение роста числа пропавших связано с развитием каналов коммуникации, а не с реальным увеличением случаев.

Поисковые отряды сталкиваются с разными ситуациями: от заблудившихся грибников до людей с деменцией и маленьких детей. Сергеев подчеркнул, что многие трагедии можно предотвратить, если развивать культуру безопасности и обучать людей простым правилам, например, не выходить на лед без необходимости или надевать яркую одежду в лесу.

Илья Шемякин добавил, что добровольцы — главный ресурс поискового движения. В России поиском людей официально занимается только уголовный розыск МВД, и этого недостаточно для покрытия всех случаев.

Среди пропавших чаще всего оказываются мужчины в возрасте 25–45 лет. Причины исчезновений разнообразны: от излишней самостоятельности до проблем со здоровьем. Криминальные случаи составляют незначительную часть статистики. В городах пропажи происходят чаще, чем в лесу, и зачастую родственники не сразу сообщают о случившемся.

Работа поискового отряда начинается с поступления заявки — через горячую линию, сайт или полицию. Операторы собирают подробную информацию, после чего принимается решение о формате поиска: информационный или активный. В природных условиях используются собаки, беспилотники и даже нейросети, которые анализируют снимки и помогают быстрее находить людей. В 2023 году «ЛизаАлерт» создала крупнейший в мире датасет для обучения таких моделей.

Сергеев отметил, что добровольцы объединяются по разным причинам, но всех их отличает желание помогать.

